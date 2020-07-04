В Германии за сутки выявили 422 новых случая коронавируса

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В Германии за сутки выявили 422 новых случая коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 был подтверждён у 196 096 человек, сообщает Институт Роберта Коха.
В Германии за сутки выявили 422 новых случая коронавируса
  • © REUTERS/Leon Kuegeler

За сутки в ФРГ умерли семеро пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов от последствий COVID-19 возросло до 9010.

При этом 181 300 заболевших вылечились, из них 400 — за последние сутки.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Баварии (48 655), Северном Рейне-Вестфалии (43 853) и Баден-Вюртемберге (35 807).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос, почему её нельзя увидеть в медицинской маске.

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