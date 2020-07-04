Число случаев коронавируса в Аргентине превысило 70 тысяч

В Аргентине за сутки выявили ещё 2 845 носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в стране увеличилось до 72 786, сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинский Минздрав.

© REUTERS/Matias Baglietto

В настоящее время во всех провинциях Аргентины зафиксированы случаи COVID-19. За время пандемии в стране скончались 1437 человек, ещё 25 224 пациента вылечились от коронавируса. В конце июня власти Аргентины ужесточили карантин в Буэнос-Айресе.