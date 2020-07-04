Число случаев коронавируса в Аргентине превысило 70 тысяч
В Аргентине за сутки выявили ещё 2 845 носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в стране увеличилось до 72 786, сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинский Минздрав.
- © REUTERS/Matias Baglietto
В настоящее время во всех провинциях Аргентины зафиксированы случаи COVID-19.
За время пандемии в стране скончались 1437 человек, ещё 25 224 пациента вылечились от коронавируса.
В конце июня власти Аргентины ужесточили карантин в Буэнос-Айресе.
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