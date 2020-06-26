Власти Аргентины ужесточили карантин в Буэнос-Айресе

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Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции власти отменяют послабления в Буэнос-Айресе и возвращаются к обязательному карантину.
Власти Аргентины ужесточили карантин в Буэнос-Айресе
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

Об этом сообщает La Nacion.

«С 1 июля мы пойдем на более жёсткие шаги — мы снова просим всех оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами. Это правило будет действовать на территории всего Буэнос-Айреса и его пригородов до 17 июля», — сказал он.

Отмечается, что общественный транспорт будет обслуживать только граждан, занятых в чувствительных секторах экономики.

К настоящему моменту число инфицированных коронавирусом превысило в Аргентине 50 тыс. человек.

10 июня власти Буэнос-Айреса обратились к России с просьбой обеспечить их средствами для борьбы с коронавирусом.

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