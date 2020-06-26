Власти Аргентины ужесточили карантин в Буэнос-Айресе
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Об этом сообщает La Nacion.
«С 1 июля мы пойдем на более жёсткие шаги — мы снова просим всех оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами. Это правило будет действовать на территории всего Буэнос-Айреса и его пригородов до 17 июля», — сказал он.
Отмечается, что общественный транспорт будет обслуживать только граждан, занятых в чувствительных секторах экономики.
К настоящему моменту число инфицированных коронавирусом превысило в Аргентине 50 тыс. человек.
10 июня власти Буэнос-Айреса обратились к России с просьбой обеспечить их средствами для борьбы с коронавирусом.