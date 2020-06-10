Власти Буэнос-Айреса попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

Власти аргентинской столицы Буэнос-Айрес обратились к России с просьбой обеспечить их средствами для борьбы с коронавирусом.

«На правительственном уровне таких обращений не было, но было обращение ко мне от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом», — цитирует ТАСС посла России в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова.

Он отметил, что о данном обращении было доложено в Москву.

По его словам, на данный момент обращение рассматривется.

9 мая президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что карантин, введённый 20 марта, продлён до 24 мая.