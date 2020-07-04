Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека. Число пострадавших возросло до 114, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
- © Flickr / Matt Perreault
«Четверо граждан погибли», — цитирует его Sozcu.
Из 114 пострадавших 92 человека выписаны, ещё 22 остаются на лечении в больницах.
Всего в здании находились 186 человек.
Ранее сообщалось о двух жертвах и 73 пострадавших.
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