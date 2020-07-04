Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека. Число пострадавших возросло до 114, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

© Flickr / Matt Perreault