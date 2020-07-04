Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

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В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека. Число пострадавших возросло до 114, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
  • © Flickr / Matt Perreault

«Четверо граждан погибли», — цитирует его Sozcu.

Из 114 пострадавших 92 человека выписаны, ещё 22 остаются на лечении в больницах.

Всего в здании находились 186 человек.

Ранее сообщалось о двух жертвах и 73 пострадавших.

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