В США заявили о готовности талибов к компромиссу с афганскими властями
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«В переговорах участвовал мулла Барадар и члены его делегации. «Талибан» признаёт, что все афганцы должны будут пойти на компромисс ради инвестиций в будущее Афганистана», — написал американский спецпредставитель в своём Twitter.
Ранее власти Афганистана выпустили почти 3,9 тыс. пленных талибов.
В конце июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудил с Халилзадом координацию подходов по Афганистану.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.