В США заявили о готовности талибов к компромиссу с афганскими властями

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам переговоров с представителями движения «Талибан»* в Катаре отметил, что талибы готовы к компромиссам с афганскими властями.
В США заявили о готовности талибов к компромиссу с афганскими властями
  • globallookpress.com
  • © Alex Macnaughton

«В переговорах участвовал мулла Барадар и члены его делегации. «Талибан» признаёт, что все афганцы должны будут пойти на компромисс ради инвестиций в будущее Афганистана», — написал американский спецпредставитель в своём Twitter.

Ранее власти Афганистана выпустили почти 3,9 тыс. пленных талибов.

В конце июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудил с Халилзадом координацию подходов по Афганистану.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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