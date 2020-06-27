Власти Афганистана выпустили почти 3,9 тысячи пленных талибов

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Власти Афганистана освободили из тюрем почти 3,9 тыс. участников «Талибана»*, сообщил представитель президента страны Седик Седикки.
Власти Афганистана выпустили почти 3,9 тысячи пленных талибов
  • Reuters

Об этом пишет TOLOnews.

Как уточняется, были освобождены 3895 талибов.

После этого представитель «Талибана»* Сухейль Шахин сообщил, что движение освободило 34 представителя Афганских сил безопасности в провинции Бадахшан.

Ранее сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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