Власти Афганистана выпустили почти 3,9 тысячи пленных талибов

Власти Афганистана освободили из тюрем почти 3,9 тыс. участников «Талибана»*, сообщил представитель президента страны Седик Седикки.

Об этом пишет TOLOnews.

Как уточняется, были освобождены 3895 талибов.

The Afghan government has so far released 3,895 Taliban prisoners, says presidential spokesman Sediq Sediqqi at a press conference. pic.twitter.com/oGbZNcWTtJ — TOLOnews (@TOLOnews) June 27, 2020

После этого представитель «Талибана»* Сухейль Шахин сообщил, что движение освободило 34 представителя Афганских сил безопасности в провинции Бадахшан.

Ранее сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.