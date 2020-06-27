Власти Афганистана выпустили почти 3,9 тысячи пленных талибов
- Reuters
Об этом пишет TOLOnews.
Как уточняется, были освобождены 3895 талибов.
The Afghan government has so far released 3,895 Taliban prisoners, says presidential spokesman Sediq Sediqqi at a press conference. pic.twitter.com/oGbZNcWTtJ— TOLOnews (@TOLOnews) June 27, 2020
После этого представитель «Талибана»* Сухейль Шахин сообщил, что движение освободило 34 представителя Афганских сил безопасности в провинции Бадахшан.
Ранее сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить обмен пленными из-за пандемии.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.