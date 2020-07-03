Террористы обстреляли населённые пункты в сирийской Латакии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Латакия.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Кухбания, один обстрел населённого пункта Бшарфа в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.

Кроме этого, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование.

Ранее сообщалось, что после снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей. Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.