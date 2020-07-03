Патрушев провёл переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

Отмечается, что стороны «обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции».

В мае президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху, который вступил в должность премьер-министра Израиля на новый срок.