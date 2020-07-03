Патрушев провёл переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.
Отмечается, что стороны «обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции».
В мае президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху, который вступил в должность премьер-министра Израиля на новый срок.