Патрушев провёл переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом.
Патрушев провёл переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

Отмечается, что стороны «обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции».

В мае президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху, который вступил в должность премьер-министра Израиля на новый срок.

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