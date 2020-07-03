В Минобороны отметили искажение реальных событий в мемуарах Болтона

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Приведённые экс-советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном оценки переговоров по ДРСМД существенно искажают реальные события, заявил замглавы Минобороны России Аленсандр Фомин.
В Минобороны отметили искажение реальных событий в мемуарах Болтона
  • Reuters

«В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведённые им оценки существенно искажают реальные события», — цитирует Фомина РИА Новости.

Замминистра добавил, что тезис Болтона о «повышении угрозы со стороны Китая» также является «банальным «передёргиванием» фактов».

20 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах». В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона.

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