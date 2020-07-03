В Минобороны рассказали, какая тема вызывает у Болтона «изжогу»
- Reuters
«Наверное... у автора мемуаров стратегическое партнёрство России и Китая, которое в настоящее время достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, вызывает изжогу», — цитирует Фомина РИА Новости.
В своей книге Болтон в том числе вспоминает о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
9 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия обсуждает с Китаем вопросы стратегической стабильности.
Как в феврале заявил глава Пентагона Марк Эспер, Россия и Китай стремятся «переписать международный порядок».