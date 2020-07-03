В Минобороны рассказали, какая тема вызывает у Болтона «изжогу»

Короткая ссылка
Стратегическое партнёрство России и Китая «вызывает изжогу» у бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, считает замглавы российского Минобороны Александр Фомин. Так он прокомментировал изложенные в книге воспоминания бывшего чиновника Белого дома.
В Минобороны рассказали, какая тема вызывает у Болтона «изжогу»
  • Reuters

«Наверное... у автора мемуаров стратегическое партнёрство России и Китая, которое в настоящее время достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, вызывает изжогу», — цитирует Фомина РИА Новости.

В своей книге Болтон в том числе вспоминает о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

9 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия обсуждает с Китаем вопросы стратегической стабильности.

Как в феврале заявил глава Пентагона Марк Эспер, Россия и Китай стремятся «переписать международный порядок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить