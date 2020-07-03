В Ливии возобновляется работа российского посольства

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возобновлении работы российского посольства в Ливии.
В Ливии возобновляется работа российского посольства
  • МИД России / © Владимир Баранов
  • РИА Новости

«Хотел бы проинформировать вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на данном этапе возглавлять временный поверенный в делах Джамшед Болтаев», — приводит ТАСС его слова на встрече со спикером палаты представителей Ливии Акилой Салехом.

Лавров уточнил, что посол будет временно находиться на территории Туниса и представлять интересы России на всей территории Ливии.

В феврале ФАН передавало, что МИД России постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

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