В Ливии возобновляется работа российского посольства

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возобновлении работы российского посольства в Ливии.

«Хотел бы проинформировать вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на данном этапе возглавлять временный поверенный в делах Джамшед Болтаев», — приводит ТАСС его слова на встрече со спикером палаты представителей Ливии Акилой Салехом.

Лавров уточнил, что посол будет временно находиться на территории Туниса и представлять интересы России на всей территории Ливии.

В феврале ФАН передавало, что МИД России постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.