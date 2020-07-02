В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях

В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.

Об этом сообщил президент Александр Вучич.

«Самую большую проблему представляет собой Белград: 82,5% выявленных больных — из Белграда. На две недели мы закроем ночные клубы с 23:00 до 6:00 утра, кафе, у которых нет открытых площадок, и студенческие общежития. С понедельника денежным штрафом в размере 5 тыс. динаров (около €43. — RT) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски», — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, общее число выявленных случаев заболевания в Сербии достигло 15 195, всего умерли 287 больных.

1 июля кабмин Украины одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.