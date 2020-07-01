На Украине ввели штраф за отсутствие маски

Кабмин Украины одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.

«Законопроект устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и отдельно — ответственность юридических лиц», — приводит УНИАН слова министра юстиции Дениса Малюськи.

По его словам, для физических лиц штрафы «небольшие», а для юридических — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





