На Украине ввели штраф за отсутствие маски

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Кабмин Украины одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.
На Украине ввели штраф за отсутствие маски
  • РИА Новости

«Законопроект устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и отдельно — ответственность юридических лиц», — приводит УНИАН слова министра юстиции Дениса Малюськи.

По его словам, для физических лиц штрафы «небольшие», а для юридических — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.


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