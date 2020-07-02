Представители ливийской ЛНА провели переговоры с США

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Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара провели переговоры с американской делегацией.
Представители ливийской ЛНА провели переговоры с США
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Уточняется, что ЛНА заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН, обе стороны подтвердили намерение вести дело к деэскалации конфликта в Ливии.

«Делегация ЛНА проинформировала делегацию США о своих обязательствах в рамках диалога под эгидой ООН и своих предложениях, направленных на достижение прогресса в реформах в сфере безопасности и усилиях по разоружению, демобилизации и реинтеграции», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что спикер правящей на востоке Ливии палаты представителей Акила Салех прибыл в Москву. 

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