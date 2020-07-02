Спикер парламента Ливии прибыл в Москву

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Спикер правящей на востоке Ливии палаты представителей Акила Салех прибыл в Москву. Об этом сообщил РИА Новости представитель собрания Абдалла Бильхак.
Спикер парламента Ливии прибыл в Москву
  • РИА Новости

«Председатель палаты представителей Ливии Акила Салех прибыл в Москву», — сказал он.

Как отметил Бильхак, Салеха сопровождает глава МИД правительства на востоке страны.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС отметил, что в графике Владимира Путина нет встречи с Салехом.

«Такой встречи нет в графике», — рассказал представитель Кремля.

В конце мая в МИД России заявили, что ситуация с кризисом в Ливии продолжает деградировать, а объявленное в январе перемирие окончательно сорвано.

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