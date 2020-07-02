Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.

«Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями», — сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, стороны затронули вопросы борьбы с распространением коронавируса, а также меры «по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности», сообщает РИА Новости.

17 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала.