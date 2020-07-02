Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО

Короткая ссылка
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.
Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО
  • РИА Новости

«Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями», — сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, стороны затронули вопросы борьбы с распространением коронавируса, а также меры «по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности», сообщает РИА Новости.

17 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить