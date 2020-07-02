Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО
- РИА Новости
«Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями», — сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, стороны затронули вопросы борьбы с распространением коронавируса, а также меры «по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности», сообщает РИА Новости.
17 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала.