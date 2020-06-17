НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в ходе видеоконференции главы Минобороны обсудили расширение Россией ракетного потенциала и последствия этого для безопасности союзников по альянсу.

«Министры согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер, который включает в том числе укрепление систем ПВО, а также привычных (военных) мощностей, адаптацию учений и сбор разведывательной информации», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ подтверждает, что госполитика в этой сфере носит оборонительный характер.