Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 415 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 415 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 415 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 415,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 196,000 recoveries & 10,200 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/u7Mudt6ID4 — WHO African Region (@WHOAFRO) July 2, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 10,2 тыс. человек, а выздоровели более 196 тыс.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.