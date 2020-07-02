В Индии одобрили закупку у России 21 истребителя МиГ-29

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких самолётов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Индии.

«Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолётов МиГ-29 и закупкой 12 самолётов Су-30 МКИ», — говорится в сообщении.

В августе 2019 года генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Москва и Нью-Дели подписали меморандум по сервисному обслуживанию самолётов марки МиГ в Индии.