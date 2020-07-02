В генконсульстве России в США рассказали о голосовании по Конституции
«Активность на удивление высокая. По данным на 14:00 (21:00 мск. — RT) проголосовали более 350 человек. Несмотря на сильный дождь, число желающих проголосовать не уменьшилось», — приводит ТАСС слова генконсула России в Нью-Йорке Сергея Овсянникова.
Он отметил, что среди желающих есть «и молодёжь, и пожилые люди».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что голосование по поправкам к Конституции России на участках за рубежом проходит спокойно.