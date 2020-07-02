В генконсульстве России в США рассказали о голосовании по Конституции

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В генеральном консульстве России в Нью-Йорке отметили высокую активность россиян, которые желают принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

«Активность на удивление высокая. По данным на 14:00 (21:00 мск. — RT) проголосовали более 350 человек. Несмотря на сильный дождь, число желающих проголосовать не уменьшилось», — приводит ТАСС слова генконсула России в Нью-Йорке Сергея Овсянникова.

Он отметил, что среди желающих есть «и молодёжь, и пожилые люди».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что голосование по поправкам к Конституции России на участках за рубежом проходит спокойно.

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