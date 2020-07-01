В МИД России рассказали о голосовании по поправкам за рубежом

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Голосование по поправкам к Конституции России на участках за рубежом проходит спокойно. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
В МИД России рассказали о голосовании по поправкам за рубежом
  • РИА Новости

По его словам, в 144 странах мира было создано 254 избирательных участка, проведено 42 выездных и досрочных голосования.

«К настоящему моменту 211 зарубежных участков, то есть все, кроме тех, которые расположены на Американском континенте, открыты и принимают голосующих», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что три участка уже завершили свою работу — два участка в Австралии и один в Новой Зеландии.

«Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов», — добавил он.

23 июня в ЦИК заявляли, что около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. 

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