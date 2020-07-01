В Британии за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом

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В Великобритании за сутки скончались 176 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 43 906, сообщает Минздрав Соединённого Королевства.
В Британии за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом
  • Reuters

За сутки в Великобритании выявлено 829 новых инфицированных коронавирусом. 

Всего в королевстве зафиксировано 313 483 случая COVID-19.

Ранее в британском городе Лестере ужесточили карантинные меры из-за роста случаев коронавирусной инфекции. 

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