В Британии за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались 176 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 43 906, сообщает Минздрав Соединённого Королевства.

Reuters

За сутки в Великобритании выявлено 829 новых инфицированных коронавирусом. Всего в королевстве зафиксировано 313 483 случая COVID-19. Ранее в британском городе Лестере ужесточили карантинные меры из-за роста случаев коронавирусной инфекции.