В Лестере ужесточают карантин из-за роста случаев коронавируса

В британском городе Лестер ужесточают карантинные меры из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во время выступления в палате общин парламента объявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

«К сожалению, тогда как в большинстве частей страны количество новых случаев заражения после пика падает, в Лестере они продолжают расти», — сказал британский министр.

Он отметил, что в Лестере за неделю зафиксировано 135 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, что составляет около 10% всех положительных диагнозов в Британии.

«Мы решили, что с завтрашнего дня все магазины, не являющиеся необходимыми должны будут закрыться. Поскольку детей эта вспышка особенно затронула, школы должны будут закрыться с четверга (2 июля. — RT)», — подчеркнул Хэнкок.

Глава Минздрава Британии призвал жителей Лестера оставаться дома и не совершать необязательных поездок по городу и королевству.

Накануне сообщалось, что число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43 550.

Основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительную деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.