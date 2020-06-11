Британская активистка рассказала о ситуации с COVID-19 в домах престарелых

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Основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительскую деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.
Британская активистка рассказала о ситуации с COVID-19 в домах престарелых
  • Reuters

«Мы единственная благотворительная организация, занимающаяся разоблачительской работой, которая по телефону доверия сообщала информацию каждые 7—10 дней. Все тенденции, которые мы обнаружили, опираясь на предоставленную персоналом информацию, оказались верными. Все полученные данные подтвердились», — сказала она.

По её словам, именно сотрудники домов престарелых поставили организацию в известность, что они принимали постояльцев с COVID-19.

«Они первыми обозначили проблемы в области раскрытия информации, первыми рассказали о том, что происходило с людьми, и первыми высказали обеспокоенность. Борису Джонсону нужно последовать нашему примеру и начать прислушиваться к людям на переднем крае. Не к тому, что говорят руководители или представители индустрии оказания помощи престарелым, а к тому, что говорят сотрудники этих учреждений, которые работают на передовой, потому что они знают, что именно происходит. Они обрисовали совсем иную картину происходящего», — отметила активистка.

Чабб рассказала, что дома престарелых получили очень мало указаний — некоторые сами решают, какими правилами руководствоваться.

«Для работы с COVID-инфицированными им выдают спецсредства. А вот для работы с теми, у кого инфекции нет, никаких средств защиты не предоставляют. И это, по-моему, возмутительное положение дел, которое указывает на серьёзную проблему в том, что касается порядка работы домов престарелых и привлечения виновных к ответственности, когда что-то идёт не так», — подчеркнула она.

Ранее, как пишет The Times, активисты рассказали о 23 случаях коронавируса в домах престарелых, о которых руководство учреждений преднамеренно не сообщило персоналу и родственникам постояльцев.

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