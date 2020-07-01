В России оценили ситуацию в Гонконге

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Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия расценивает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая.
В России оценили ситуацию в Гонконге
  • Reuters

«Россия поддерживает подход «одна страна — две системы», рассматривает ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая и призывает отказаться от вмешательства в нее, в том числе под надуманными правозащитными предлогами», — приводит ТАСС слова дипломата.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.

1 июля в Гонконге начались протесты против закона, задержаны более 30 человек.

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