В России оценили ситуацию в Гонконге
- Reuters
«Россия поддерживает подход «одна страна — две системы», рассматривает ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая и призывает отказаться от вмешательства в нее, в том числе под надуманными правозащитными предлогами», — приводит ТАСС слова дипломата.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
1 июля в Гонконге начались протесты против закона, задержаны более 30 человек.