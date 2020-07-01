Число задержанных участников протестов в Гонконге превысило 300

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Число задержанных участников протестов в Гонконге превысило 300 человек, сообщила местная полиция.
Число задержанных участников протестов в Гонконге превысило 300
  • Reuters

«Более 300 человек были задержаны в Гонконге за такие нарушения, как незаконные собрания, нарушение порядка в общественных местах», — говорится в сообщении в Twitter.

Кроме того, девять человек задержаны за нарушение закона о национальной безопасности.

Ранее сообщалось о 180 задержанных в ходе протестов в Гонконге.

Протестующие, несмотря на запрет на собрания, вышли на улицы, чтобы выступить против нового закона о национальной безопасности в Гонконге.

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