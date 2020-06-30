Зариф: США наказывают другие страны за соблюдение резолюции СБ ООН

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке заявил, что США наказывают другие государства за соблюдение положений, предусмотренных резолюцией Совбеза.
Зариф: США наказывают другие страны за соблюдение резолюции СБ ООН
  • Reuters

«Иран и другие члены международного сообщества с 8 мая 2018 года наблюдали за тем, как правительство США — одного из авторов резолюции 2231 СБ ООН — постоянно пренебрегает этой резолюцией, пытаясь склонить другие государства присоединиться к нарушению её положений, которые оно само продвигало», — приводит ТАСС слова Зарифа. 

По его словам, «ещё более опасным представляется то, что впервые в истории ООН постоянный член Совета Безопасности наказывает законопослушные государства и граждан за соблюдение резолюции Совбеза».

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов.

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