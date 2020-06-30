Зариф: США наказывают другие страны за соблюдение резолюции СБ ООН

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке заявил, что США наказывают другие государства за соблюдение положений, предусмотренных резолюцией Совбеза.

«Иран и другие члены международного сообщества с 8 мая 2018 года наблюдали за тем, как правительство США — одного из авторов резолюции 2231 СБ ООН — постоянно пренебрегает этой резолюцией, пытаясь склонить другие государства присоединиться к нарушению её положений, которые оно само продвигало», — приводит ТАСС слова Зарифа.

По его словам, «ещё более опасным представляется то, что впервые в истории ООН постоянный член Совета Безопасности наказывает законопослушные государства и граждан за соблюдение резолюции Совбеза».

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов.