За сутки в Турции выявили более 1200 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 50 492 теста и зарегистрировано 1293 новых случая коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 16 больных, в результате общее число умерших достигло 5131.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 199 906.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.