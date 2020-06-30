Китай призывает США отказаться от односторонних санкций против Ирана

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь призвал США отказаться от односторонних санкций против Ирана.

«Мы призываем США прекратить их незаконные односторонние санкции… и вернуться на правильный путь соблюдения СВПД в рамках резолюции 2231», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Китая, первопричина нынешнего кризиса с СВПД — выход США из соглашения и их односторонние санкции против Тегерана.

Цзюнь также добавил, что Пекин выступает против стремления США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.

Вместе с этим он подчеркнул, что США, покинув СВПД, перестали быть участником сделки, а потому «не обладают правом запустить восстановление санкций в Совете Безопасности».

Ранее Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.