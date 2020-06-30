Китай призывает США отказаться от односторонних санкций против Ирана

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На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь призвал США отказаться от односторонних санкций против Ирана.
Китай призывает США отказаться от односторонних санкций против Ирана
  • Reuters

«Мы призываем США прекратить их незаконные односторонние санкции… и вернуться на правильный путь соблюдения СВПД в рамках резолюции 2231», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Китая, первопричина нынешнего кризиса с СВПД — выход США из соглашения и их односторонние санкции против Тегерана.

Цзюнь также добавил, что Пекин выступает против стремления США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. 

Вместе с этим он подчеркнул, что США, покинув СВПД, перестали быть участником сделки, а потому «не обладают правом запустить восстановление санкций в Совете Безопасности».

Ранее Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.

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