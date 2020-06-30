Китай призывает США отказаться от односторонних санкций против Ирана
- Reuters
«Мы призываем США прекратить их незаконные односторонние санкции… и вернуться на правильный путь соблюдения СВПД в рамках резолюции 2231», — цитирует его РИА Новости.
По словам представителя Китая, первопричина нынешнего кризиса с СВПД — выход США из соглашения и их односторонние санкции против Тегерана.
Цзюнь также добавил, что Пекин выступает против стремления США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.
Вместе с этим он подчеркнул, что США, покинув СВПД, перестали быть участником сделки, а потому «не обладают правом запустить восстановление санкций в Совете Безопасности».
Ранее Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.