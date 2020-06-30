Эксперты из Оксфорда отметили высокий отклик на RT в Европе

RT и Sputnik вызывают в социальных сетях отклик, превышающий отклик аудитории известных европейских изданий, говорится в докладе экспертов Оксфордского института интернета.

В ходе трёхнедельного исследования освещения темы коронавируса эксперты изучили работу нескольких англоязычных медиа, поддерживаемых государством, из Китая, Ирана, Турции и России (RT и Sputnik). Отклик аудитории оценивался на основании реакции пользователей на публикации в Twitter и Facebook.

«Мы обнаружили, что большинство поддерживаемых государством СМИ из Китая, Ирана, России и Турции, генерируя контент на французском, немецком и испанском языках, достигают десятков миллионов пользователей соцсетей по всему миру, пусть и через меньшие системы распространения, чем крупные СМИ, работающие на этих языках», — отмечается в докладе.

По словам авторов, выяснилось, что такие СМИ «могут получить больший средний отклик аудитории на статью, чем известные новостные ресурсы, такие как Le Monde, Der Spiegel и El País».

Как следует из материала, за период исследования RT «получил наибольший средний отклик на статью по контенту на французском, немецком и испанском языках».

В январе RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube, обойдя по общему числу просмотров на всех аккаунтах BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.