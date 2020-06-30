Эксперты из Оксфорда отметили высокий отклик на RT в Европе
- РИА Новости
В ходе трёхнедельного исследования освещения темы коронавируса эксперты изучили работу нескольких англоязычных медиа, поддерживаемых государством, из Китая, Ирана, Турции и России (RT и Sputnik). Отклик аудитории оценивался на основании реакции пользователей на публикации в Twitter и Facebook.
«Мы обнаружили, что большинство поддерживаемых государством СМИ из Китая, Ирана, России и Турции, генерируя контент на французском, немецком и испанском языках, достигают десятков миллионов пользователей соцсетей по всему миру, пусть и через меньшие системы распространения, чем крупные СМИ, работающие на этих языках», — отмечается в докладе.
По словам авторов, выяснилось, что такие СМИ «могут получить больший средний отклик аудитории на статью, чем известные новостные ресурсы, такие как Le Monde, Der Spiegel и El País».
Как следует из материала, за период исследования RT «получил наибольший средний отклик на статью по контенту на французском, немецком и испанском языках».
В январе RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube, обойдя по общему числу просмотров на всех аккаунтах BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.