Власти оценили ситуацию с памятником русскому правителю на Аляске

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Мэр американского города Ситка Гэри Пэкстон прокомментировал ситуацию вокруг местного памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову.
Власти оценили ситуацию с памятником русскому правителю на Аляске

«Я ожидаю, что наш городской совет продвинется вперёд в июле—августе и процесс будет позитивным, конструктивным... и уважающим все стороны, причастные к данному вопросу, уважающим нашу историю», — заявил он РИА Новости.

В то же время управляющий города Джон Лич выразил мнение, что каких-либо дат для определённых действий нет.

«Единственное, что произошло — это короткий 30-минутный тихий протест, в ходе которого протестующие просили убрать статую и который начался перед заседанием городского совета 23 июня. Ничего другого не происходило», — отметил он.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника Баранову в Ситке, за который выступили часть жителей.

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