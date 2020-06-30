Военные России в Сирии приняли участие в голосовании по Конституции
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы проводим голосование в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании и отдать свой голос… Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данную территорию для голосования», — рассказала одна из представителей комиссии Елена Кулешова.
Голосование на всех участках проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проголосовал по поправкам к Конституции на участке в Московской области.
ФАН также передавало, что по поправкам проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.