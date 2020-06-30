Мадуро объявил о высылке представителя ЕС в ответ на новые санкции

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о высылке из страны представителя Евросоюза в Каракасе в ответ на расширение санкций против венесуэльских чиновников и парламентариев.
Мадуро объявил о высылке представителя ЕС в ответ на новые санкции
  • Reuters

«Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение», — говорится в сообщении в Twitter Мадуро.

Лидер Венесуэлы также потребовал прекратить «европейский колониализм» и «преследования» по отношению к Боливарианской Республике.

В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал убедиться, что санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.

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