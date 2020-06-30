Мадуро объявил о высылке представителя ЕС в ответ на новые санкции
- Reuters
«Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение», — говорится в сообщении в Twitter Мадуро.
Лидер Венесуэлы также потребовал прекратить «европейский колониализм» и «преследования» по отношению к Боливарианской Республике.
В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал убедиться, что санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.