Юристы Ассанжа оценили новые обвинения США

Юристы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа удивлены новыми обвинениями, которые предъявлены их клиенту в США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого Марка Саммерса.

«Мы были удивлены временем, в которое это было сделано. Это может нарушить сроки рассмотрения дела», — сказал он.

По его словам, защита Ассанжа узнала о новых обвинениях из СМИ.

Ранее Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous.

В тексте этого документа нет новых преступных эпизодов, однако, по мнению Минюста США, он «расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов».