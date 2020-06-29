Юристы Ассанжа оценили новые обвинения США
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого Марка Саммерса.
«Мы были удивлены временем, в которое это было сделано. Это может нарушить сроки рассмотрения дела», — сказал он.
По его словам, защита Ассанжа узнала о новых обвинениях из СМИ.
Ранее Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous.
В тексте этого документа нет новых преступных эпизодов, однако, по мнению Минюста США, он «расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов».