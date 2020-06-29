Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.

«Это внутреннее дело США, и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии, насколько это возможно», — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову.

«Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер. Вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории», — отметил он.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников США составил петицию против сноса памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову в городе Ситка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране прекратился вандализм по отношению к памятникам, после того как он подписал указ о длительных тюремных сроках за такие преступления.