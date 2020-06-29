Лукашенко высказался о борьбе США и КНР за передел мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по его мнению, США и Китай ведут борьбу за передел мира.

«Вы, наверное, заметили, что идёт очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - Соединенным Штатам Америки. И это государство - Китайская Народная Республика», — цитирует РИА Новости слова Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что китайская экономика занимает первое место по экспорту и второе — по производству.

По его словам, Китай уже догнал США и американцы «почувствовали опасность».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга.