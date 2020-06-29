Лукашенко высказался о борьбе США и КНР за передел мира

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по его мнению, США и Китай ведут борьбу за передел мира.
Лукашенко высказался о борьбе США и КНР за передел мира
  • Reuters

«Вы, наверное, заметили, что идёт очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - Соединенным Штатам Америки. И это государство - Китайская Народная Республика», — цитирует РИА Новости слова Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что китайская экономика занимает первое место по экспорту и второе — по производству.

По его словам, Китай уже догнал США и американцы «почувствовали опасность».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить