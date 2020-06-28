За сутки в Турции выявили более 1300 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1300 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 48 309 тестов и зарегистрировано 1356 новых случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 15 больных, в результате общее число умерших достигло 5097.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 197 239.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.