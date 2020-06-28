За сутки в Турции выявили более 1300 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 48 309 тестов и зарегистрировано 1356 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 15 больных, в результате общее число умерших достигло 5097.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 197 239.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.