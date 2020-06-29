Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку

Короткая ссылка
Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл подал в отставку.
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
  • Reuters

Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства.

Уточняется, что вместе с этим Седвилл уйдёт с поста секретаря кабинета министров королевства. Ожидается, что он покинет госслужбу в сентябре.

На посту советника по нацбезопасности Седвилла сменит Дэвид Фрост, который в настоящий момент является главным британским переговорщиком с Евросоюзом. Премьер Великобритании Борис Джонсон уже объявил о соответствующем решении.

13 февраля Саджид Джавид ушёл с поста министра финансов Британии на фоне перестановок в правительстве. Его место занял Риши Сунак, ранее занимавший пост замглавы ведомства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить