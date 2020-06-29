Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл подал в отставку.

Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства.

Уточняется, что вместе с этим Седвилл уйдёт с поста секретаря кабинета министров королевства. Ожидается, что он покинет госслужбу в сентябре.

На посту советника по нацбезопасности Седвилла сменит Дэвид Фрост, который в настоящий момент является главным британским переговорщиком с Евросоюзом. Премьер Великобритании Борис Джонсон уже объявил о соответствующем решении.

13 февраля Саджид Джавид ушёл с поста министра финансов Британии на фоне перестановок в правительстве. Его место занял Риши Сунак, ранее занимавший пост замглавы ведомства.