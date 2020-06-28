СМИ: В Ираке депутаты отказываются посещать заседания из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.
«В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заболевания коронавирусом», — сказал собеседник.
Отмечается, что уже более 30 иракских депутатов заболели коронавирусом.
Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что во всём мире зафиксировано более 10 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.