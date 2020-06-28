Число случаев коронавируса по всему миру превысило 10 млн

Во всём мире зафиксировано более 10 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Согласно опубликованным данным, в мире выявлено 10 001 527 человек с коронавирусом.

Большинство случаев зафиксировано в США (2 510 323), Бразилии (1 313 667), России (634 437), Индии (528 859) и Великобритании (311 727).

От последствий заболевания скончались 499 124 человека по всему миру.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с kp.ru оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19.