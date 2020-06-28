Число случаев коронавируса по всему миру превысило 10 млн

Короткая ссылка
Во всём мире зафиксировано более 10 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Число случаев коронавируса по всему миру превысило 10 млн
  • Reuters

Согласно опубликованным данным, в мире выявлено 10 001 527 человек с коронавирусом.

Большинство случаев зафиксировано в США (2 510 323), Бразилии (1 313 667), России (634 437), Индии (528 859) и Великобритании (311 727).

От последствий заболевания скончались 499 124 человека по всему миру.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с kp.ru оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить