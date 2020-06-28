The Rolling Stones пригрозила Трампу иском за использование их песен

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Британская рок-группа The Rolling Stones пригрозила подать в суд на американского президента Дональда Трампа за использование их песен во время его предвыборной кампании.
The Rolling Stones пригрозила Трампу иском за использование их песен
  • Reuters

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на музыкантов.

Команда юристов группы связалась с американской организацией по защите авторских прав Broadcast Music Incorporated, чтобы помочь добиться прекращения использования материала The Rolling Stones в предвыборной кампании Трампа.

«BMI уведомила кампанию Трампа от имени группы, что несанкционированное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения», — сообщили в коллективе.

Там добавили, что в противном случае против американского президента будет подан иск.

Как уточняется, ранее во время выступлений Трампа использовалась песня The Rolling Stones You Can’t Always Get What You Want.

В октябре 2018 года семья певца Принса потребовала прекратить исполнять песню Purple Rain на митингах и политических мероприятиях Дональда Трампа.

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