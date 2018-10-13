Семья певца Принса потребовала перестать исполнять песню Purple Rain на митингах Трампа

Семья умершего певца Принса потребовала прекратить исполнять песню Purple Rain на митингах и политических мероприятиях американского лидера Дональда Трампа.

«Наследники Принса никогда не давали разрешения президенту Трампу или Белому дому использовать эту песню», — приводит TMZ слова сводного брата музыканта Омарра Бейкера.

Как отмечается, песня Purple Rain в последний раз звучала на прошлой неделе на митинге Трампа со своими сторонниками в Миссисипи.

Ранее британская певица Адель обращалась к Трампу, когда он ещё был кандидатом в президенты, с просьбой не использовать её композиции в ходе своей предвыборной кампании.