Три человека погибли в результате ДТП в Латвии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиню.
«К сожалению, на месте происшествия погибли один взрослый и двое детей», — заявил Скуйиня.
Отмечается, что, согласно данным полиции, инцидент произошёл на третьем километре трассы Лиепая — Руцава.
Также сообщается, что легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком Volvo.
Ранее в результате ДТП в Оренбургской области погибла семья из трёх человек.