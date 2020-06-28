Три человека погибли в результате ДТП в Латвии

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В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Латвии погибли один взрослый и двое детей.
Три человека погибли в результате ДТП в Латвии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиню.

«К сожалению, на месте происшествия погибли один взрослый и двое детей», — заявил Скуйиня.

Отмечается, что, согласно данным полиции, инцидент произошёл на третьем километре трассы Лиепая — Руцава.

Также сообщается, что легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком Volvo.

Ранее в результате ДТП в Оренбургской области погибла семья из трёх человек.

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