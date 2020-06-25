В результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека

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В результате ДТП в Оренбургской области погибла семья из трёх человек.
В результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное УМВД России.

Авария произошла 24 июня на трассе Оренбург — Акбулак. По предварительной версии, грузовик выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковой автомобиль. От удара машину отбросило в кювет.

Скончались 51-летние мужчина и женщина и их 24-летний сын.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

В феврале URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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