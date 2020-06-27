За сутки в Турции выявили более 1300 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 45 213 тестов и зарегистрировано 1372 новых случая коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 17 больных, в результате чего общее число умерших достигло 5082.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 195 883.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.