В штате Миссисипи могут поменять флаг из-за символики Конфедерации
- Reuters
Как сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Тейт Ривз, он готов подписать законопроект о замене флага.
«Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его», — указал он.
Ранее губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия.