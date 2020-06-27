В штате Миссисипи могут поменять флаг из-за символики Конфедерации

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В американском штате Миссисипи могут поменять флаг из-за присутствующей на нём символики Конфедерации южных штатов.
В штате Миссисипи могут поменять флаг из-за символики Конфедерации
  • Reuters

Как сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Тейт Ривз, он готов подписать законопроект о замене флага.

«Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его», — указал он.

Ранее губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия.

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