AFP: во Франции задержаны шесть человек по делу о краже рисунка Бэнкси
- Reuters
Как пишет AFP со ссылкой на источники в полиции, шесть человек были арестованы недалеко от французско-итальянской границы после того, как в Италии обнаружили украденное произведение искусства.
Двум подозреваемым предъявлены обвинения в краже, ещё четверым — в сокрытии преступления.
По данным газеты La Repubblica, злоумышленники использовали болгарки, чтобы вырезать фрагмент двери с рисунком художника.
В августе 2019 года в британском городе Дувр закрасили белой краской граффити Бэнкси с флагом Евросоюза и одной исчезающей звездой, символизирующей выход Великобритании из ЕС.