AFP: во Франции задержаны шесть человек по делу о краже рисунка Бэнкси

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Во Франции задержаны шесть человек по делу о краже рисунка уличного художника Бэнкси, который он оставил на двери театра «Батаклан» в Париже в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года.
AFP: во Франции задержаны шесть человек по делу о краже рисунка Бэнкси
  • Reuters

Как пишет AFP со ссылкой на источники в полиции, шесть человек были арестованы недалеко от французско-итальянской границы после того, как в Италии обнаружили украденное произведение искусства.

Двум подозреваемым предъявлены обвинения в краже, ещё четверым — в сокрытии преступления.

По данным газеты La Repubblica, злоумышленники использовали болгарки, чтобы вырезать фрагмент двери с рисунком художника.

В августе 2019 года в британском городе Дувр закрасили белой краской граффити Бэнкси с флагом Евросоюза и одной исчезающей звездой, символизирующей выход Великобритании из ЕС.

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