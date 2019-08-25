В Дувре закрасили посвящённые брекситу граффити Бэнкси

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В британском городе Дувр закрасили белой краской граффити уличного художника Бэнкси с флагом Евросоюза и одной исчезающей звездой, символизирующей ожидаемый выход Великобритании из ЕС.
В Дувре закрасили посвящённые брекситу граффити Бэнкси
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, торец здания обнесли лесами.

«Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днём оно уже исчезло наполовину», — рассказал сотрудник одной из близлежащих закусочных.

Ранее телеканал ITV London предположил, как выглядит Бэнкси.

Граффити Бэнкси в Дувре появились в мае 2017 года. Художник изобразил рабочего, который стоит на лестнице и с помощью инструментов сбивает одну из 12 звёзд на флаге Евросоюза. 

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