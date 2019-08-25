В Дувре закрасили посвящённые брекситу граффити Бэнкси
- Reuters
Как передаёт ТАСС, торец здания обнесли лесами.
«Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днём оно уже исчезло наполовину», — рассказал сотрудник одной из близлежащих закусочных.
Ранее телеканал ITV London предположил, как выглядит Бэнкси.
Граффити Бэнкси в Дувре появились в мае 2017 года. Художник изобразил рабочего, который стоит на лестнице и с помощью инструментов сбивает одну из 12 звёзд на флаге Евросоюза.