СМИ предположили, как может выглядеть Бэнкси

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Телеканал ITV London опубликовал материалы архивного интервью 2003 года с молодым человеком, который, как предполагается, может быть уличным художником, широко известным под псевдонимом Бэнкси.

Об этом в своём Twitter сообщил корреспондент канала Роберт Мёрфи.

На представленных фото изображён мужчина в кепке, лицо которого почти полностью закрыто серой тканью, однако зритель всё же может видеть глаза интервьюируемого и пряди его волос.

Кроме того, ITV опубликовал фотографии художника, находящегося в процессе работы. На них неизвестный молодой человек завершает граффити с играющим в кубики ребёнком.

Этот рисунок впоследствии был представлен на выставках Бэнкси. 

Летом 2018 года в московском ЦДХ прошла первая в России персональная выставка самого разыскиваемого в мире граффити-художника.

У посетителей мероприятия была возможность увидеть более сотни работ Бэнкси.

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