СМИ предположили, как может выглядеть Бэнкси
Об этом в своём Twitter сообщил корреспондент канала Роберт Мёрфи.
A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten - now found again. @itvwestcountryhttps://t.co/vacDDfI63w— Rob Murphy (@RobMurphyitv) 4 июля 2019 г.
На представленных фото изображён мужчина в кепке, лицо которого почти полностью закрыто серой тканью, однако зритель всё же может видеть глаза интервьюируемого и пряди его волос.
Кроме того, ITV опубликовал фотографии художника, находящегося в процессе работы. На них неизвестный молодой человек завершает граффити с играющим в кубики ребёнком.
Этот рисунок впоследствии был представлен на выставках Бэнкси.
Летом 2018 года в московском ЦДХ прошла первая в России персональная выставка самого разыскиваемого в мире граффити-художника.
У посетителей мероприятия была возможность увидеть более сотни работ Бэнкси.